ЕСПЧ присудил €45 тыс. вдове застреленного полицейским жителя Казани
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте суда.
ЕСПЧ постановил, что представители власти нарушили ст. 2 Конвенции о защите прав человека.
«Я думаю, что вдова будет удовлетворена решением ЕСПЧ. Дело продолжалось долго, дело было сложное», — заявил РБК руководитель казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД Татарстана.
В 2007 году сотрудники МВД Алексей Дукс и Руслан Тазиев по ошибке ворвались в квартиру Рамазанова, перепутав ее с квартирой подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Между мужчиной и полицейскими завязалась драка, в ходе которой местный житель был застрелен. В 2009 году Кировский районный суд Казани принял решение оправдать Дукса и Тазиева.