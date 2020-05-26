ЕСПЧ присудил €45 тыс. вдове застреленного полицейским жителя Казани

Европейский суд по правам человека в Страсбурге (Фото: Vincent Kessler / Reuters)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил € 45 тыс. вдове Радика Рамазанова, погибшего от выстрела сотрудника МВД Татарстана. Об этом свидетельствует решение, опубликованное на сайте суда.

ЕСПЧ постановил, что представители власти нарушили ст. 2 Конвенции о защите прав человека.

«Я думаю, что вдова будет удовлетворена решением ЕСПЧ. Дело продолжалось долго, дело было сложное», — заявил РБК руководитель казанского правозащитного центра Игорь Шолохов.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД Татарстана.

В 2007 году сотрудники МВД Алексей Дукс и Руслан Тазиев по ошибке ворвались в квартиру Рамазанова, перепутав ее с квартирой подозреваемых в сбыте наркотических веществ. Между мужчиной и полицейскими завязалась драка, в ходе которой местный житель был застрелен. В 2009 году Кировский районный суд Казани принял решение оправдать Дукса и Тазиева.