В Кронштадте неизвестные жарили еду на Вечном огне

Фото: kronshtadtcity / VK

Полицейские разыскивают группу людей, которые готовили пищу на пламени «Вечного огня над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Согласно данным полиции, инцидент произошел 24 мая после 23:00 мск.

О происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта, который увидел информацию о приготовлении пищи на огне в соцсетях. После его обращения полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

«К мемориалу подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника», — указали в ведомстве. Сейчас полицейские устанавливают личность нарушителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе.

Накануне, 25 мая, в группе «Подслушано в Кронштадте» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с шампурами упаковкой от сосисок у Вечного огня.