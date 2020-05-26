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В Кронштадте неизвестные жарили еду на Вечном огне

Фото: kronshtadtcity / VK
Фото: kronshtadtcity / VK

Полицейские разыскивают группу людей, которые готовили пищу на пламени «Вечного огня над могилой рабочих и матросов» на Якорной площади в Кронштадте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Согласно данным полиции, инцидент произошел 24 мая после 23:00 мск.

О происшествии в полицию сообщил директор музея истории Кронштадта, который увидел информацию о приготовлении пищи на огне в соцсетях. После его обращения полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения.

«К мемориалу подъехал автомобиль Skoda Octavia, из которого вышли несколько человек и начали готовить пищу на пламени памятника», — указали в ведомстве. Сейчас полицейские устанавливают личность нарушителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в пресс-службе.

Неизвестная женщина потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге
Общество
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Накануне, 25 мая, в группе «Подслушано в Кронштадте» в соцсети «ВКонтакте» появилось фото с шампурами упаковкой от сосисок у Вечного огня.

В администрации Кронштадтского района сообщили, что жители обнаружили у памятника мусор и шампуры. Фотографии «последствий вандализма» из соцсети передали в дежурную службу администрации, говорилось в сообщении.

Ранее в этом месяце, 7 мая, в полиции сообщили о розыске женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 6 мая, когда неизвестная с признаками сильного алкогольного опьянения «своими действиями привела к угасанию огня на мемориале». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что женщина упала на пламя Вечного огня, из-за чего он потух. При этом «Фонтанка» писала, что женщина залила огонь газировкой.

Теги: Вечный огонь, полиция, вандалы, новости РБК
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