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Появилось видео момента крушения военного вертолета на Чукотке

В Сети появилось видео момента крушения вертолета Ми-8 при выполнении учебно-тренировочного полета на Чукотке. Ролик размещен на странице группы AirPublic в соцсети «ВКонтакте», также его опубликовали «РИА Новости», «Коммерсантъ» и «Вести».

На опубликованных кадрах видно, как вертолет совершает несколько оборотов вокруг собственной оси, а затем падает и загорается. Над местом крушения поднимаются черные клубы дыма.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение утром 26 мая в районе аэродрома Угольные Копи. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, в результате крушения погибли четыре человека. Погибли все находившиеся на борту вертолета, в том числе три члена экипажа и техник, уточнил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

По факту крушения военный следственный отдел СК России по Анадырскому гарнизону возбудил уголовное дело. Как сообщал
источник «Интерфакса», катастрофа произошла во время испытаний после технического обслуживания. «РИА Новости» со ссылкой на представителя правительства Чукотки уточняло, что экипаж проверял в воздухе работу двигателя.

Теги: вертолет, Минобороны, крушение
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