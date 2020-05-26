Переболевший коронавирусом глава Минстроя вышел на работу

Владимир Якушев (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев вышел на работу после лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Он вернулся к исполнению своих обязанностей в пятницу, 22 мая», — уточнили в пресс-службе. Кроме того, на работу вышел также переболевший коронавирусом замглавы Минстроя Дмитрий Волков, передает агентство.

О госпитализации Якушева с COVID-19 в Минстрое сообщили 1 мая. На время его лечения исполняющим обязанности главы ведомства назначили замминистра Никиту Стасишина. Кроме того, коронавирус подтвердили у заместителя Якушева заместителя Дмитрия Волкова, добавили в ведомстве.

Спустя неделю, 8 мая Якушева выписали из стационара для продолжения лечения дома. Ранее Минстрой сообщал, что Якушев приступил к работе дистанционно, а выйти на работу с больничного планирует 21 мая.