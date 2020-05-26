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В Челябинске полиция помешала провести гонку стритрейсеров

Фото: ugibdd_174 / VK
Фото: ugibdd_174 / VK

В Челябинске полиция разогнала около 100 автомобилей стритрейсеров, которые планировали принять участие в нелегальных гонках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 23 мая на Троицком тракте. На место выехали 12 экипажей полка дорожно-патрульной службы, при появлении которых стритрейсеры разъехались.

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Фото: incident.moscow / VK

В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 автомобилей, где были нарушены нормы затемнения стекол. В отношении водителей были составлены административные протоколы по статье 12.5. (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) КОАП России.

Также были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о нарушении режима повышенной готовности, который действует в области до 31 мая. Во время действия ограничений граждане обязаны соблюдать масочный режим, нормы социального дистанцирования и другие санитарно-эпидемиологические требования.

За последние сутки в Челябинской области коронавирус обнаружили у 25 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 2180 подтвержденных случаев заражения.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Челябинск, стритрейсеры, ГИБДД, новости РБК
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