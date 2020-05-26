В Челябинске полиция помешала провести гонку стритрейсеров

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В Челябинске полиция разогнала около 100 автомобилей стритрейсеров, которые планировали принять участие в нелегальных гонках. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Инцидент произошел вечером 23 мая на Троицком тракте. На место выехали 12 экипажей полка дорожно-патрульной службы, при появлении которых стритрейсеры разъехались.

В ходе операции сотрудники Госавтоинспекции выявили 12 автомобилей, где были нарушены нормы затемнения стекол. В отношении водителей были составлены административные протоколы по статье 12.5. (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена) КОАП России.

Также были возбуждены дела об административных правонарушениях по статье о нарушении режима повышенной готовности, который действует в области до 31 мая. Во время действия ограничений граждане обязаны соблюдать масочный режим, нормы социального дистанцирования и другие санитарно-эпидемиологические требования.