Постпред России напомнил об операциях США по смене неугодных режимов

Соединенные Штаты в период холодной войны с СССР провели 70 операций по смене неугодных режимов. Об этом сообщил в Twitter постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В США почти помешались на «вмешательстве России в американские выборы». Между тем западные же аналитики подсчитали, что только в эпоху холодной войны США осуществили 64 тайных и шесть неприкрытых операций по смене неугодных режимов», — написал дипломат.

По словам Ульянова, США «в своем глазу бревна не замечают».

В начале мая специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США опубликовал 57 стенограмм свидетельских показаний и других документов по делу о так называемом вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

В частности, речь идет о расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, которое проводилось в 2017-2019 годах и ставило цель доказать связь предвыборной кампании Дональда Трампа с Москвой и российскими элитами.

Среди стенограмм оказались показания сына нынешнего президента Дональда Трампа-младшего, бывшего постпреда США при ООН Саманты Пауэр, экс-помощников Трампа Кори Левандовски и Хоупа Хикса, зятя Трампа Джареда Кушнера и других высокопоставленных чиновников.