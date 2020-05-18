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Шесть человек погибли в ДТП в Курганской области

Шесть человек, включая двоих детей, погибли в ДТП в Курганской области, еще одного ребенка госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

По данным ведомства, 17 мая в 22:25 (20:25 мск) на 15 км автодороги Куртамыш — Прорывное столкнулись автомобили Renault Logan и «ВАЗ-2114». В результате погибли водитель Renault Logan 1962 года рождения и «ВАЗа» 1993 года рождения.

Пассажиры «ВАЗа» — мужчина 1977 года рождения, женщина 1997 года рождения скончались на месте ДТП. Еще двое детей умерли в автомобиле скорой помощи при доставлении в районную больницу.
В Куртамышскую центральную районную больницу доставили девочку из ВАЗ-2114.

По факту аварии проводится доследственная проверка. На месте работает следственно-оперативная группа, которой предстоит выяснить обстоятельства аварии. В полиции добавили, что в течение дня на месте ДТП шел дождь.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Курганской области, в ликвидации последствий аварии были задействованы 33 человека, 12 единиц техники, а также 11 человек от МЧС России и четыре единицы техники. Движение не ограничено.

Теги: Курганская область, ДТП, погибшие
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