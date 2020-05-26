Небензя назвал соглашение об ассоциации Украины и ЕС детонатором Майдана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что соглашение об ассоциации Украины и Евросоюза послужило неким детонатором Майдана. Такое мнение дипломат выразил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что в 2009 году Евросоюз запустил программу «Восточное партнерство», которое «фактически перечеркнуло действовавший в отношениях Москвы и Брюсселя принцип, что наши общие соседи не будут ставиться перед выбором между Россией и ЕС».

«Венцом этого партнерства стало соглашение об ассоциации Украины и ЕС, которое явилось детонатором Майдана», — сказал Небензя.

Соглашение об ассоциации Украины с ЕС было подписано в 2014 году, тогда же его одобрила Верховная рада. Текст документа содержит почти 500 статей, 44 приложения, три протокола и декларацию.

Документ затрагивает сотрудничество между Украиной и ЕС в политической, юридической, торговой, экономической, финансовой областях. ЕС ратифицировал его только в 2017 году.

Экс-президент Украины Виктор Янукович отказался подписывать соглашение, что привело к массовым протестам зимой 2013-2014 годов и бегству Януковича из страны. Впоследствии он заявлял, что бежал в Россию из соображений безопасности.