В Новой Москве произошел крупный пожар в автосервисе

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Пожарные ликвидировали возгорание в поселке Знамя Октября в Новой Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. В главке уточнили, что пожар произошел в здании автосервиса, пишет ТАСС.



«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение в металлическом отдельно стоящем строении. Угрозы распространения огня не было. В 19:33 была установлена ликвидация», — сообщили в ведомстве.



В пресс-службе отметили, что сведений о пострадавших не поступало, а со слов администрации объекта — людей внутри не было. Площадь пожара при этом составила порядка 120 кв. м.

Ранее сообщалось, что в Еврейской автономной области утром 22 мая произошли взрыв и пожар в частном доме. В результате происшествия погиб мужчина.