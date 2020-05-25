Экс-главу минздрава Пензенской области осудили за изнасилование

Владимир Стрючков (Фото: health.pnzreg.ru)

Бывшего главу минздрава Пензенской области Владимира Стрючкова признали виновным в изнасиловании и приговорили к трем годам и трем месяцам лишения свободы. Об этом «РИА Новости» сообщили в Сосновоборском районном суде.

«Ему назначено наказание в виде трех лет трех месяцев колонии общего режима, взят под стражу в зале суда», — сказали в суде.

Собеседница агентства отметила, что Стрючкова признали виновным по статьям УК «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Приговор еще не вступил в силу, и его могут обжаловать.

Экс-министра здравоохранения Пензенской области задержали в конце мая 2019 года. В конце апреля прошлого года он покинул свой пост по собственному желанию.