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Общество ,  
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Экс-министра Пензенской области задержали по подозрению в изнасиловании

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков задержан по подозрению в изнасиловании, пишут «РИА Новости и «Пенза-Взгляд» со ссылкой на источники.

По данным источника ТАСС, Стрючкова подозревают в совершении «тяжкого преступления».

«Пока не комментируем эту тему», — заявила РБК старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая. В пресс-службе министерства здравоохранения области посоветовали РБК обратиться в следственные органы.

Как пишет «Пенза-Взгляд», об уходе Стрючкова с поста министра по собственному желанию стало известно 1 мая. Он занял этот пост в сентябре 2005 года, покинул его в апреле 2009 года, однако возобновил работу в декабре 2010 года. Кроме того, Стрючков на протяжении года совмещал пост с обязанностями заместителя председателя регионального правительства.

Теги: Пензенская область, изнасилование, Министр, новости РБК
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