В Волгограде задержали зампрокурора

Фото: Следственный комитет РФ

В Волгограде следователи задержали заместителя прокурора города по подозрению в попытке получить взятку. Об этом сообщается на сайте областного СУСК России.

«Задержан заместитель прокурора города Волгограда. Ему инкриминируется покушение на получение взятки в значительном размере», — говорится в сообщении. Сумма взятки не называется.

Следователи проводят ряд следственных действий, необходимых для установления всех обстоятельств, а также собирают доказательную базу по делу.

Как сообщил местный портал V1.RU со ссылкой на пресс-службу областного СУСК, речь идет о зампрокурора Волгограда Дмитрии Ведищеве.