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Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке в 100 тыс. руб.

Правоохранители задержали замначальника УМВД по подмосковному городскому округу Воскресенск. Следователи обвинили его в получении взятки в размере 100 тыс. руб., сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, он вместе со своей подчиненной вымогали у подозреваемого по уголовному делу взятку в размере 100 тыс. руб. Она была нужна для того, чтобы ему не избрали более строгую меру пресечения. В ведомстве отметили, что мужчина должен был перевести деньги на расчетный счет знакомого полицейского.

После того, как средства пришли, знакомый передал средства сотруднику полиции, не подозревая о совершении преступления. Затем замначальника УМВД задержали при участии сотрудников УФСБ России по Москве и области.

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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В подмосковном главке МВД отметили, что помимо этого задержали следователя полиции. По данным управления, замначальник и следователь вымогали взятку за то, чтобы не задерживать подозреваемого, не ходатайствовать об его аресте и не привлекать его в качестве гражданского ответчика по уголовному делу. В главке проведут служебную проверку.

«На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину. Сотрудница полиции допрошена в качестве подозреваемой», — отмечается в сообщении СУ СКР.

Следователь следственного отдела по Воскресенску предъявил замначальнику УМВД обвинение в получении взятки за незаконные действия (бездействие) с использованием должностного положения группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с вымогательством взятки (п.п. «а, б» ч.5 ст. 290 УК).

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