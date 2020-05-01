Замглавы УМВД Воскресенска задержали по делу о взятке в 100 тыс. руб.

Правоохранители задержали замначальника УМВД по подмосковному городскому округу Воскресенск. Следователи обвинили его в получении взятки в размере 100 тыс. руб., сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Московской области.

По предварительным данным, он вместе со своей подчиненной вымогали у подозреваемого по уголовному делу взятку в размере 100 тыс. руб. Она была нужна для того, чтобы ему не избрали более строгую меру пресечения. В ведомстве отметили, что мужчина должен был перевести деньги на расчетный счет знакомого полицейского.

После того, как средства пришли, знакомый передал средства сотруднику полиции, не подозревая о совершении преступления. Затем замначальника УМВД задержали при участии сотрудников УФСБ России по Москве и области.

В подмосковном главке МВД отметили, что помимо этого задержали следователя полиции. По данным управления, замначальник и следователь вымогали взятку за то, чтобы не задерживать подозреваемого, не ходатайствовать об его аресте и не привлекать его в качестве гражданского ответчика по уголовному делу. В главке проведут служебную проверку.