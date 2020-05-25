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Политика ,  
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Путин обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в Сирии и цены на нефть

BRENT BR-6.20 $35,28 +1,85%
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе Багдада.

Во время обсуждения ситуации в регионе основное внимание собеседники уделили сирийскому урегулированию. «Условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности», — отмечает Кремль.

В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили взаимодействие «в целях стабилизации мирового рынка углеводородов».

Собеседники положительно оценили договоренности между Россией и Ираком в формате ОПЕК+, а также отметили, что важно продолжать совместные усилия на этом направлении, и выразили обоюдный настрой на развитие «традиционно дружественных связей между двумя государствами», уточняется в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин лично поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака «в дополнение к ранее направленной телеграмме» и поздравил его и весь иракский народ с праздником Ураза-байрам.

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Фото: Hadi Mizban / AP

Парламент Ирака в ночь на 7 мая одобрил состав правительства, предложенный Каземи, и выразил ему доверие в качестве нового премьер-министра. Голосование о назначении главы МИДа и министра нефти было отложено.

После этого Аль-Каземи провел в среду встречу с послом России Максимом Максимовым, который передал ему поздравления от имени Путина и главы российского правительства Михаила Мишустина, а также приглашение посетить Москву, сообщали «РИА Новости».

Агентство также передавало со ссылкой на пресс-службу премьер-министра Ирака, что в ответ Каземи пригласил в Ирак президента России, а также заявил, что Багдад «ценит крепкие отношения с Российской Федерацией и надеется на их укрепление в политической, экономической, культурной сферах и в области безопасности».

Теги: Ирак, Владимир Путин, Сирия, нефть
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