Путин обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в Сирии и цены на нефть

Владимир Путин (Фото: Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мустафой Каземи. Сообщение об этом размещено на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе Багдада.

Во время обсуждения ситуации в регионе основное внимание собеседники уделили сирийскому урегулированию. «Условлено о дальнейшей координации шагов по обеспечению долгосрочной нормализации ситуации в Сирийской Арабской Республике, восстановлению ее суверенитета и территориальной целостности», — отмечает Кремль.

В ходе беседы лидеры двух стран также обсудили взаимодействие «в целях стабилизации мирового рынка углеводородов».

Собеседники положительно оценили договоренности между Россией и Ираком в формате ОПЕК+, а также отметили, что важно продолжать совместные усилия на этом направлении, и выразили обоюдный настрой на развитие «традиционно дружественных связей между двумя государствами», уточняется в сообщении Кремля.

Кроме того, Путин лично поздравил Мустафу Каземи со вступлением в должность главы правительства Ирака «в дополнение к ранее направленной телеграмме» и поздравил его и весь иракский народ с праздником Ураза-байрам.