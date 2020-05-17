В Ираке ввели комендантский час из-за коронавируса

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В Ираке объявили о введении круглосуточного комендантского часа из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Iraq Akhbar со ссылкой на заявление замминистра здравоохранения страны Джассема аль-Фалахи.

Режим начнет действовать в пятницу 22 мая и продлится до 30 мая.

По данным Минздрава Ирака, в стране зафиксировали 3 260 зараженных коронавирусом, из них 2 126 выздоровели, 121 человек умер. Всего в Ираке провели более 146,5 тыс. тестирований на коронавирус.

В мире с начала распространения коронавирусной инфекции выявили более 4,6 млн случаев заражения, свыше 311 тыс. человек умерли. Первое место по числу подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, занимают США, где коронавирус выявили у более 1,46 млн человек. На втором месте находится Россия (272 тыс.), затем следует Великобритания (241,4 тыс.) и Бразилия (233,5 тыс.).