В Китае назвали самые «загадочные» места России

Патриаршие пруды (Фото: Рамиль Галеев / ТАСС)

В России есть «загадочные» места, которые «не может объяснить наука». Об этом говорится в публикации китайского портала Sohu.

Портал приводит список из десяти таких мест, в который вошли Китовая аллея на острове Итыгран в Беринговом море, которую окружают кости китов, Саамские лабиринты в Карелии, Кашкулакская пещера в Хакасии, а также Телецкое озеро на Алтае. Это второе по величине пресноводное озеро в России, его глубина составляет до 325 м и даже летом температура воды не прогревается выше 4 градусов Цельсия, отмечается в публикации.

Кроме того, издание отмечает такие достопримечательности, как Васюганские болота в Западной Сибири и гору Холатчахль на Урале, неподалеку от которой в 1959 году без вести пропала группа Дятлова. Также портал выделяет озеро Светлояр в Нижегородской области, Плещеево озеро в Переславле-Залесском и древний город Аркаим в Челябинской области, который портал называет «ровесником древнеегипетских пирамид». Около четырех тысяч лет назад в городе было одно из поселений южноуральцев, указывает издание.

Последнее место в списке заняли Патриаршие пруды в Москве, которые портал назвал самым доступным из названных достопримечательностей. Именно там начинается действие романа «Мастер и Маргарита», отмечает Sohu.