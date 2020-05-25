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В России провели почти 9 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России провели свыше 8,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 24.05.2020 проведено 8 945 384 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Из них за последние сутки было выполнено 260 тыс. тестов, уточняет федеральный оперативный штаб.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 350 тыс.
Общество
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Под медицинским наблюдением в стране остаются 287 683 человека. Всего за время с начала эпидемии COVID-19 в России под наблюдением находились 1 166 582 человека.

По состоянию на 25 мая в стране коронавирус подтвердили у 353 427 человек. За прошедшие сутки в стране выявили 8946 новых случаев. При этом 118 798 пациентов выздоровели, общее число летальных исходов увеличилось до 3633.

За последние сутки число смертей от коронавируса в России достигло недельного минимума — 92 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Россия, тесты, коронавирус
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