В России провели почти 9 млн тестов на коронавирус

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В России провели свыше 8,9 млн тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«По состоянию на 24.05.2020 проведено 8 945 384 лабораторных исследования на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Из них за последние сутки было выполнено 260 тыс. тестов, уточняет федеральный оперативный штаб.

Под медицинским наблюдением в стране остаются 287 683 человека. Всего за время с начала эпидемии COVID-19 в России под наблюдением находились 1 166 582 человека.