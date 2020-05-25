В ДТП с перевернувшейся под Астраханью маршруткой пострадали 13 человек

Фото: пресс-служба УМВД России по Астраханской области

Из-за опрокидывания маршрутки в Астраханской области госпитализированы 13 человек, сообщает региональное управление МВД. В результате ДТП пострадали водитель, а также пассажиры маршрутного такси — восемь женщин и четыре мужчины в возрасте от 22 до 55 лет.

Авария произошла в воскресенье, 25 мая, на 24-м километре автодороги Астрахань — Марфино. Во время движения у автомобиля оторвалось переднее правое колесо. Сообщается, что перед рейсом были пройдены технический контроль и медосмотр, но в путевом листе не было указано время фактического выхода на линию. Это является нарушением.

Водитель маршрутки — житель Астрахани, 1981 года рождения, — получил перелом ребер. У других пострадавших диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы, травмы живота, добавили в главке.

ДТП с микроавтобусом «Газель», следовавшем из Астрахани в поселок Володарский, произошло около 17 часов 24 мая в Володарском районе, сообщали в пресс-службе губернатора региона. Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу № 3 имени Кирова. Семь человек находятся в реанимации, один — в нейрохирургии, пятеро проходят обследование. Еще трех пострадавших медики отпустили домой под амбулаторное наблюдение.

Возбуждено дело о нарушении требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа (ч. 6. ст. 12.31.1 КоАП), сообщили в МВД.