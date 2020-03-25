В Ставрополье в результате ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 77,79 (-1,06) Quote, 13:35
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 84,15 (-1,28) Quote, 13:35
Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность подорожания бензина Экономика, 18:05 «Ушел спортивный принцип». Реакция общественности на отмену сезона КХЛ Спорт, 18:02 Матвиенко прошла тест на коронавирус Политика, 17:57 Обращение Владимира Путина к россиянам. Главное Политика, 17:57 Неделя выходных и новый налог. Как выступление Путина повлияет на биткоин Крипто, 17:55 Аналитики предсказали рост рынка онлайн-образования в России до ₽60 млрд Технологии и медиа, 17:54 Сможет ли коронавирус ускорить цифровизацию образования Pro, 17:54 Путин запретил иностранцам и зарубежным компаниям владеть землей в Крыму Политика, 17:50 СМИ сообщили о крушении учебного самолета на Кубани Общество, 17:49 «Гемотест» и «Хеликс» начнут делать тесты на новый коронавирус Общество, 17:48 Путин объяснил невозможность остановить проникновение COVID-19 в Россию Общество, 17:35 Как бизнесу повысить доходы с помощью ЗПИФ Pro, 17:34 «Аэрофлот» отменил рейсы в Бухарест и Ош до конца апреля Общество, 17:32 Сбербанк раскрыл детали отказа от «банковского роуминга» Финансы, 17:30
Общество ,  
0 

В Ставрополье в результате ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Фото: МЧС России

В Ставропольском крае «Газель» столкнулась с легковой машиной, в результате 15 человек пострадали, сообщается на сайте регионального МЧС.

Столкновение произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Кировском округе. Все пострадавшие госпитализированы, детей среди пассажиров не было. Водитель легкового автомобиля не получил травм.

В пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии РБК сообщили о 16 пострадавших. Их госпитализировали в больницы республики. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, 11 пассажиров получили только легкие повреждения.

Попавшая в аварию маршрутка выполняла рейс из Пятигорска в Нальчик, передает региональное издание «Победа». За рулем легковой машины находился 60-летний житель Кабардино-Балкарии, маршруткой управлял 38-летний водитель. По информации издания, водитель «Газели» за последние два года более 20 раз привлекался за нарушения ПДД.

ТАСС уточнил, что, по информации ГИБДД, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля. Он попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.

В Тамбовской области 22 марта в результате автобусной аварии погибли два человека, еще 15 получили травмы. По предварительным данным, два автобуса столкнулись из-за плохих погодных условий на дороге.

Теги: машины, регион, дтп, новости РБК
Материалы по теме
В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека
Общество
Десять человек пострадали в аварии с пассажирской «Газелью» в Дагестане
Общество
В Подмосковье семь человек пострадали в ДТП с автобусом и «Газелью»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter