В Ставрополье в результате ДТП с маршруткой пострадали 15 человек

Фото: МЧС России

В Ставропольском крае «Газель» столкнулась с легковой машиной, в результате 15 человек пострадали, сообщается на сайте регионального МЧС.

Столкновение произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Кировском округе. Все пострадавшие госпитализированы, детей среди пассажиров не было. Водитель легкового автомобиля не получил травм.

В пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии РБК сообщили о 16 пострадавших. Их госпитализировали в больницы республики. Пятеро пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести, 11 пассажиров получили только легкие повреждения.

Попавшая в аварию маршрутка выполняла рейс из Пятигорска в Нальчик, передает региональное издание «Победа». За рулем легковой машины находился 60-летний житель Кабардино-Балкарии, маршруткой управлял 38-летний водитель. По информации издания, водитель «Газели» за последние два года более 20 раз привлекался за нарушения ПДД.

ТАСС уточнил, что, по информации ГИБДД, виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля. Он попытался совершить обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутку.