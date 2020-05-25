Двое полицейских погибли в Алма-Ате из-за наезда пьяного автомобилиста

Пьяный водитель протаранил блокпост полиции и врезался в патрульную машину в Алма-Ате, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

В салоне патрульной машины находились двое сотрудников полиции. Один из них, 42-летний старший лейтенант полиции, погиб на месте. Второго, сержанта полиции, в крайне тяжелом состоянии отвезли в больницу. Там он умер, не приходя в сознание, сообщили позднее в департаменте.

По данным пресс-службы, авария произошла в 05:26 (02:26 мск) 25 мая. Полицейский блокпост протаранил водитель автомобиля BMW, 1992 года рождения, — его взяли под стражу.

10 мая полицейский погиб при ДТП в Санкт-Петербурге. Авария произошла при транспортировке подозреваемого, полицейский автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате на месте погибли полицейский и сам подозреваемый. Еще один сотрудник полиции получил травмы, его госпитализировали.