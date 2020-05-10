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В Санкт-Петербурге полицейский погиб в ДТП при перевозке подозреваемого

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Сотрудник УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга погиб в ДТП, произошедшем во время перевозки им подозреваемого в похищении человека. Об этом РБК сообщили пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

«Автомобиль полиции «УАЗ-Патриот» по неустановленной причине съехал в кювет и совершил опрокидывание. В результате аварии главный подозреваемый и один из сотрудников полиции УМВД России по Приморскому району Санкт-Петербурга скончались на месте от полученных травм, еще один сотрудник полиции получил тяжелые травмы и госпитализирован в медучреждение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщение о похищении человека поступило в полицию 9 мая. Мужчина, являющийся адвокатом похищенного, сообщил, что на Торжковском рынке в Санкт-Петербурге был задержан его подзащитный. В ходе проверки записей камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили, что пропавший мужчина сел в автомобиль Toyota Camry после разговора с неизвестным.

«Было установлено, что иномарка передвигается по автодороге «Россия» в сторону Новгородской области. На автодороге «Россия» сотрудниками ГИБДД ОМВД России по Крестецкому району Новгородской области был остановлен указанный автомобиль», — говорится в сообщении.

В салоне машине находились трое граждан: 31-летний водитель машины, разыскиваемый 64-летний гражданин и мужчина, имеющий подложное удостоверение правоохранительных органов. Подозреваемый в похищении был задержан, похищенный освобожден сотрудниками полиции.

«Водитель Toyota Camry и освобожденный потерпевший передвигались на другом автомобиле, в аварии не пострадали. По факту ДТП проводится служебная проверка.», — отмечается в сообщении.

Следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК (похищение человека).

9 мая три человека погибли в ДТП, произошедшем в Иркутской области. По информации регионального МВД, в районе полуночи три автомобиля столкнулись близ поселка Мальта Усольского района. Водитель и два пассажира вылетевшего на полосу встречного движения ВАЗ-2109 скончались на месте, еще два человека доставлены в больницу с повреждениями различной тяжести.

Теги: ГУ МВД по Петербургу, смерть, ДТП, новости РБК
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