В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

В Приморском крае, в Кавалеровском районе, отца и трех детей, которые пропали в начале мая, обнаружили в лесу. Об этом сообщает следственное управление СК России по региону. «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что семья планировала переждать в лесу пандемию COVID-19.

По данным СК, трое малолетних детей и их 39-летний отец пропали в начале мая в поселке Кавалерово. Следователи возбудили уголовное дело и начали поиски.

В ходе расследования в доме семьи обнаружили записи, в которых говорилось о намерении уйти из дома, сообщили в СК. К поискам привлекли полицейских, спасателей и волонтеров.

Сейчас жизни и здоровью детей и их отца ничего не угрожает, указали в СК. «В настоящее время с ними работают следователи», — говорится в сообщении.