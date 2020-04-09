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Пандемия коронавируса ,  
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На Урале полицейские вернули из леса спрятавшуюся от коронавируса семью

Фото: МВД России

В Свердловской области многодетная семья ушла в лес, для того чтобы скрыться от пандемии COVID-19. Их нашли сотрудники полиции, родителей привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Красногвардейский. О нем в полицию сообщила сестра главы семьи. Женщина рассказала, что ее брат вместе с женой и тремя детьми 2010, 2012 и 2016 годов рождения ушел сутки назад и перестал выходить на связь.

После этого в поселок выехали полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Вскоре они обнаружили семью. «Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса COVID-19. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Спали на ветках под открытым небом», — сообщили в полиции.

Всех членов семьи доставили в отделение полиции, где детей осмотрели медики. У одного ребенка нашли клеща, но в целом их состояние сотрудники правоохранительных органов описали как «удовлетворительное». Детей отправили в центр социальной помощи семье и детям.

Родителей полицейские привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). «Ранее данная семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала», — говорится в сообщении.

По последним официальным данным, в России зафиксировано более 10 тыс. случаев заражения коронавирусом, 76 человек умерли. В Свердловской области зарегистрировано 59 случаев заражения, 25 человек выздоровели, жертв нет.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: Свердловская область, коронавирус, полиция, Урал, дети
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