На Урале полицейские вернули из леса спрятавшуюся от коронавируса семью

Фото: МВД России

В Свердловской области многодетная семья ушла в лес, для того чтобы скрыться от пандемии COVID-19. Их нашли сотрудники полиции, родителей привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении регионального управления МВД.

Инцидент произошел в поселке Красногвардейский. О нем в полицию сообщила сестра главы семьи. Женщина рассказала, что ее брат вместе с женой и тремя детьми 2010, 2012 и 2016 годов рождения ушел сутки назад и перестал выходить на связь.

После этого в поселок выехали полицейские и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Вскоре они обнаружили семью. «Глава семьи сообщил, что они ушли с целью спастись от коронавируса COVID-19. Они взяли с собой набор продуктов, сотовый телефон и собирались периодически возвращаться в поселок за едой. Спали на ветках под открытым небом», — сообщили в полиции.

Всех членов семьи доставили в отделение полиции, где детей осмотрели медики. У одного ребенка нашли клеща, но в целом их состояние сотрудники правоохранительных органов описали как «удовлетворительное». Детей отправили в центр социальной помощи семье и детям.

Родителей полицейские привлекли к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей). «Ранее данная семья в поле зрения сотрудников полиции не попадала», — говорится в сообщении.