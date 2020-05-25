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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Красноярского Минздрава ушел на карантин после заражения сотрудника

Министр здравоохранения Красноярского края Борис Немик ушел на двухнедельную изоляцию после того, как у одного из сотрудников ведомства была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Факт внутрисемейного инфицирования был выявлен у одного из сотрудников администрации Минздрава, который сейчас находится на лечении. В помещениях министерства была проведена дезинфекция.

Круг контактных лиц больного COVID-19 был установлен, в него вошел в том числе и Немик. «Всем сотрудникам, которые определены как контактные, включая министра здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю выданы постановления на изоляцию сроком на две недели», — сообщили в пресс-службе.

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Фото: Global Look Press

В Минздраве пояснили, что свои обязанности сотрудники будут продолжать осуществлять дистанционно. Все остальные работники министерства продолжают трудиться на местах с соблюдением мер санитарной защиты.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, на 24 мая в Красноярском крае выявлены 3265 заболевших COVID-19. 708 человек выздоровели, 28 пациентов умерли. Регион находится на восьмом месте в России по количеству подтвержденных диагнозов.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
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от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Красноярский край, коронавирус, министр
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