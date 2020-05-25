В Приморье машина с семьей вылетела с дороги и упала в реку

В Приморском крае произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел утром 24 мая на 181 км трассы Осиновка — Рудная Пристань. Семья из четырех человек на автомобиле Toyota Caldina возвращалась из поселка Кавалерово домой в Уссурийск.

В какой-то момент водитель потерял управление, и автомобиль вылетел с дороги в реку Уссури. Во время падения в воду из машины выбросило 11-летнюю девочку. По ее словам в салоне оставались отчим, мать и полуторагодовалая сестра.

Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Автомобиль затоплен в реке. Как сообщает «РИА Новости», на месте происшествия продолжаются поиски других членов семьи. Там работает работают шесть сотрудников поисково-спасательной службы.