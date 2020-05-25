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В Приморье машина с семьей вылетела с дороги и упала в реку

В Приморском крае произошло ДТП, в результате которого автомобиль вылетел с дороги в реку. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Инцидент произошел утром 24 мая на 181 км трассы Осиновка — Рудная Пристань. Семья из четырех человек на автомобиле Toyota Caldina возвращалась из поселка Кавалерово домой в Уссурийск.

В какой-то момент водитель потерял управление, и автомобиль вылетел с дороги в реку Уссури. Во время падения в воду из машины выбросило 11-летнюю девочку. По ее словам в салоне оставались отчим, мать и полуторагодовалая сестра.

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Фото: dorinspb / VK

Девочка госпитализирована с травмами различной степени тяжести. Автомобиль затоплен в реке. Как сообщает «РИА Новости», на месте происшествия продолжаются поиски других членов семьи. Там работает работают шесть сотрудников поисково-спасательной службы.

По данным «РЕН ТВ», остальные люди, находившиеся в салоне иномарки, погибли.

В середине апреля в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием трех иномарок, в результате которого пострадали два ребенка. Вечером 13 апреля на Дунайском проспекте столкнулись три машины, ехавших в попутном направлении. В итоге в больницу были доставлены шестилетний мальчик и младенец, чье состояние врачи оценивали как средней тяжести.

Теги: Приморский край, ДТП, река
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