В Петербурге госпитализировали двоих детей после ДТП

В Санкт-Петербурге вечером 13 апреля произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате которого пострадали двое детей. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды региональной ГИБДД.

В 20:44 на Дунайском проспекте Chevrolet Cruze врезался в Opel Zafira, который, в свою очередь, столкнулся с ехавшим впереди Volkswagen Passat. Все машины двигались в попутном направлении.

В результате аварии пострадали двое несовершеннолетних пассажиров Opel. В больницу были доставлены шестилетний мальчик и младенец. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

В конце марта под Петербургом 15-летний подросток за рулем ВАЗ-2105 совершил наезд на своего сверстника. После столкновения с пешеходом отечественная легковушка вылетела в кювет и перевернулась.

Находившийся за рулем подросток погиб. Сбитый им мальчик был госпитализирован в больницу с травмами средней тяжести.