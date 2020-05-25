Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

Вечером 24 мая российские туристы, застрявшие на островах Фиджи из-за пандемии коронавируса и последующей отмены международного авиасообщения, вернулись в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в Facebook.

По ее словам, подготовка к вывозу россиян началась еще в конце марта. Однако на пути организаторов рейса постоянно вставали какие-то «непреодолимые обстоятельства». В частности, первоначальный вариант с самолетом из Ханты-Мансийского автономного округа отменился, когда борт сделал крюк и уже прибыл в Юго-Восточную Азию — власти Фиджи отказали в разрешении на полет.

В итоге, реальная возможность забрать туристов появилась только 22 мая. Группу из 18 человек вели в ручном режиме на протяжении двух суток специалисты из посольств России в Австралии, Катаре и Италии. В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами.

«Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.

Ранее 24 мая из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет «Аэрофлота» с пожелавшими вернуться из США российскими гражданами. По словам посла России в США Анатолия Антонова, в число пассажиров вошли 12 школьников, 21 студент и 67 человек из «гуманитарного списка».