СК запустил специальный раздел о поиске пропавших детей

Следственный комитет России запустил на своем сайте новый раздел «Внимание, пропал ребенок!».

Как сообщает пресс-служба ведомства, СК уделяет особое внимание розыску пропавших детей. Поэтому сразу несколько госструктур, среди которых МВД, МЧС, Росгвардия, Минобороны и СК подписали нормативный акт о взаимодействии при поиске пропавшего ребенка.

В ведомстве отметили сотрудничество с добровольческими поисково-спасательными отрядами и волонтерскими объединениями. Новый раздел создан для размещения актуальной информации о пропавших детях.

В данный момент на странице раздела размещены объявления о пропаже 31 ребенка в возрасте от пяти лет. Поиск многих из них идет уже на протяжении нескольких лет. Кто-то из пропавших на сегодняшний день уже достиг совершеннолетия.

В августе президент Владимир Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов. Розыск ребенка должен производиться с разрешения родителей и при постановлении разыскивающего органа. Отмечается, что документ должен быть подготовлен в течение 24 часов с момента поступления заявления о пропаже.