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В Москве погиб испанский журналист Sputnik

В Москве нашли тело испанского журналиста Мануэля Антонио Санчеса Регаладо, который, по предварительным данным, был корреспондентом Sputnik. Об этом РБК сообщили источники в столичном ГУ МВД и территориальном отделе полиции.

По их словам, на теле были травмы, характерные для падения с большой высоты. Случившееся квалифицировали по ч. 1 ст. 105 (убийство), ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства).

В пресс-службе МИА «Россия Сегодня» РБК подтвердили гибель журналиста. «Мы глубоко потрясены случившимся. Это большая личная трагедия для семьи и близких Мануэля. Приносим им самые искренние соболезнования», — сказали в пресс-службе.

РБК направил запрос в посольство Испании в России.

Как сообщила РБК старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ столичного управления СК Юлия Иванова, по факту смерти мужчины на юго-западе Москвы проводят доследственную проверку. Иванова рассказала, что тело мужчины 1979 года рождения было найдено вечером 13 января возле жилого дома на юго-западе Москвы. Следователи осмотрели его квартиру, но не нашли следов борьбы. Также сотрудники правоохранительных органов опросили родственницу погибшего, которая находилась вместе с ним в квартире на момент происшествия, а также соседей.

На сайте Sputnik Mundo (входит в МИА «Россия сегодня») говорится, что Мануэль Регаладо родился в Саламанке в 1979 году, учился в Мадридском университете Комплутенсе. В Sputnik он работал с 2016 года.

Теги: журналист, смерть, «РИА Новости», Sputnik, иностранцы, Испания, новости РБК
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