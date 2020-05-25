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Берлин предложил Москве помощь в лечении пациентов с коронавирусом

Берлин готов предоставить места в городских больницах пациентам с COVID-19 из Москвы. Об этом заявил бургомистр немецкой столицы Михаэль Мюллер в интервью газете Tagesspiegel.

По его словам, берлинские клиники готовы принять больных из городов-побратимов, одним из которых является Москва. «Я также представил предложение нашему городу-побратиму Москве. Ответа пока не поступило, но наше предложение остается в силе», — сказал Мюллер.

Бургомистр отметил, что сейчас в столице свободны 8 тыс. коек из 20 тыс., которые могут принять пациентов с коронавирусной инфекцией.

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В минувшую пятницу, 22 мая, премьер-министр Саксонии и соратник канцлера Германии Ангелы Меркель Михаэль Кречмер в интервью Spiegel предлагал аналогичную помощь России в борьбе с эпидемией COVID-19.

До этого Германия приняла у себя пациентов с коронавирусом из Италии и Франции. По мнению Кречмера, Берлин должен также проявить солидарность с Россией и допустить больных оттуда, а немецкие клиники. «Это был бы сильный сигнал от Европейского Союза», — заявил премьер-министр Саксонии.

По данным института Роберта Коха, к 24 мая в Германии подтверждено более 178 тыс. заболевших COVID-19. При этом более 160 тыс. выздоровели, 8247 человек умерли.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: Берлин, Москва, коронавирус
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