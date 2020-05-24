ВОЗ сообщила о 5,2 млн заболевших COVID-19

Во всем мире число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в 5,2 млн человек.Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном информационном бюллетене.

ВОЗ зафиксировала 5 204 508 случаев заражения, суточный прирост по миру составил 101 502 случая. В общей сложности, по данным организации, число летальных исходов составило 337 687 (плюс 4286 за сутки).

На обоих американских континентах ВОЗ зарегистрировала 2,338 млн заражений и более 138 тыс. смертей. В Европе — 2,006 млн заразившихся и почти 174 тыс. смертей от COVID-19.

При этом американский университет Джона Хопкинса, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, насчитал в мире 5,367 млн заболевших и 343,5 тыс. умерших.