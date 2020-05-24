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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ сообщила о 5,2 млн заболевших COVID-19

Во всем мире число заразившихся коронавирусной инфекцией превысило отметку в 5,2 млн человек.Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в ежедневном информационном бюллетене.

ВОЗ зафиксировала 5 204 508 случаев заражения, суточный прирост по миру составил 101 502 случая. В общей сложности, по данным организации, число летальных исходов составило 337 687 (плюс 4286 за сутки).

На обоих американских континентах ВОЗ зарегистрировала 2,338 млн заражений и более 138 тыс. смертей. В Европе — 2,006 млн заразившихся и почти 174 тыс. смертей от COVID-19.

Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 5 млн человек
Общество
Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

При этом американский университет Джона Хопкинса, который собирает статистику по коронавирусу в режиме реального времени, насчитал в мире 5,367 млн заболевших и 343,5 тыс. умерших.

По этим данным, на первом месте среди количества выявленных случаев остается США с 1,633 млн подтвержденных диагнозов. На второе место вышла Бразилия с 347 тыс. заболевших. Замыкает первую тройку Россия с 344 тыс. пациентов.

По числу летальных исходов так же лидируют Соединенные Штаты — 97,4 тыс. На втором месте Великобритания (36,8 тыс.), на третьем — Италия (32,7 тыс.).

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: ВОЗ, коронавирус, пандемия
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