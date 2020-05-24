В Минздраве Башкирии опровергли изоляцию медсестер в морге

Фото: Архангельская ЦРБ / VK

Медсестер Архангельской центральной районной больницы (РЦБ) в Башкирии поместили в изолятор для контактировавших с зараженными коронавирусом, а не в морг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

По данным ведомства, в Архангельской ЦРБ в одном здании находятся изолятор и морг, однако они располагаются в разных помещениях и у них отдельные входы. «Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати», — сказали в пресс-службе.

Накануне медсестры сообщили порталу proufu.ru, что их под угрозой увольнения и уголовного преследования поместили на всю ночь в морг, где поставили охрану. Причиной стал контакт с зараженным коронавирусом пациентом. По данным портала, морг в Архангельской ЦРБ — одноэтажное здание, где в боковой комнате организовали изолятор. Одна из медсестер Аниса Рахматуллина заявила, что в помещении нет горячей воды, душа и мыла, а также отопления. «Но больше всего угнетал запах трупов», — отметила она.

Они написали заявление в региональную прокуратуру. На сайте ведомства говорится, что проверку начали после поступившего коллективного обращения сотрудников больницы, а также по данным о возможных нарушениях при зачислении медикам зарплаты и стимулирующих выплат.