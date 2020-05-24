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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве Башкирии опровергли изоляцию медсестер в морге

Фото: Архангельская ЦРБ / VK
Фото: Архангельская ЦРБ / VK

Медсестер Архангельской центральной районной больницы (РЦБ) в Башкирии поместили в изолятор для контактировавших с зараженными коронавирусом, а не в морг. Об этом РБК сообщили в пресс-службе минздрава Башкирии.

По данным ведомства, в Архангельской ЦРБ в одном здании находятся изолятор и морг, однако они располагаются в разных помещениях и у них отдельные входы. «Изолятор соответствует всем предписанным нормам и имеет хорошие условия: душ, туалет, кровати», — сказали в пресс-службе.

Накануне медсестры сообщили порталу proufu.ru, что их под угрозой увольнения и уголовного преследования поместили на всю ночь в морг, где поставили охрану. Причиной стал контакт с зараженным коронавирусом пациентом. По данным портала, морг в Архангельской ЦРБ — одноэтажное здание, где в боковой комнате организовали изолятор. Одна из медсестер Аниса Рахматуллина заявила, что в помещении нет горячей воды, душа и мыла, а также отопления. «Но больше всего угнетал запах трупов», — отметила она.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Они написали заявление в региональную прокуратуру. На сайте ведомства говорится, что проверку начали после поступившего коллективного обращения сотрудников больницы, а также по данным о возможных нарушениях при зачислении медикам зарплаты и стимулирующих выплат.

В минздраве Башкирии заявили, что сотрудников больницы изолировали во исполнение требований Роспотребнадзора, так как у одного из пациентов обнаружили коронавирус. «Этот случай возник впервые в Архангельской ЦРБ, и, как во всех медицинских организациях, столкнувшихся впервые с пациентом COVID-19, сотрудники испытали стресс», — сказали в ведомстве.

По данным министерства, медработники провели в изоляторе одну ночь, и у них был ключ от здания, поэтому они могли оттуда выйти. Сейчас они находятся на самоизоляции. В минздраве сообщили, что окончательную оценку произошедшему дадут правоохранительные органы. В пресс-службе заявили, что быстрые и точные действия сотрудников больницы позволили своевременно выявить источник инфекции и не допустить распространения вируса.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Сопредседатель МПРЗ «Действие», оргсекретарь Совета профсоюза Андрей Коновалт рассказал порталу proufu.ru, что помещать людей на карантин можно только с приказом от Роспотребнадзора. По его словам, если не было добровольного согласия на изоляцию в помещении, а также с учетом того, что медиков изолировали с охраной, то здесь можно усмотреть незаконное лишение свободы.

Главный врач больницы Людмила Хатмуллина отметила изданию, что схема работы госпиталя и изолятора согласована со всеми инстанциями.

Теги: Минздрав Башкирии, новости РБК, коронавирус, медсестры
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