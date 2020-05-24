В Москве задержали пристававшего к прохожим голого мужчину

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В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находился на улице без одежды и приставал к другим гражданам. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

«Одного из них мужчина облил краской, а затем забрался в цистерну с водой», — сказали в пресс-службе.

По данным главка, инцидент произошел в московском районе Кунцево. Прохожие обратились к сотрудникам Росгвардии на улице Клочкова и сообщили правоохранителям о странном поведении мужчины.

После этого бойцы его задержали. Им оказался 31-летний москвич, его передали сотрудникам полиции.