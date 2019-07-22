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В парке Горького задержали бегавшего голым мужчину

Один из посетителей парка Горького разделся и попытался пробежать по парку, сообщил РБК представитель парка.

По его словам, молодого человека быстро задержала охрана и передала полицейским. Представитель парка назвал произошедшее «хулиганской выходкой».

«В службу «02» поступил звонок о том, что в парке Горького бегает обнаженный мужчина с неадекватным поведением. На место выехали сотрудники полиции, проверяют информацию», — рассказал РБК источник в правоохранительных органах.

В конце марта в Третьяковской галерее посетитель разделся и в полуобнаженном виде гулял по ее помещениям, рассматривая экспонаты. После этого он беспрепятственно покинул музей. Как сообщили в галерее, произошедшее было «несанкционированным перформансом». В это же время другой посетитель повесил на стену свою собственную картину.

Теги: Парк Горького, мужчина, новости РБК
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