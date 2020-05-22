Трамп распорядился приспустить флаги в память жертв COVID-19

В США будут приспущены флаги в память о тех людях, жизни которых унесла эпидемия коронавируса. Об этом в Twitter написал президент Дональд Трамп.

«В течение следующих трех дней на всех федеральных зданиях и национальных монументах будут приспущены флаги в память об американцах, которых мы потеряли от коронавируса», — написал президент.

Трамп также добавил, что в понедельник флаги приспустят в честь мужчин и женщин из Вооруженных сил страны, которые принесли себя в жертву американскому народу.

По данным американского университета Джона Хопкинса, который собирает статистику по COVID-19 в режиме реального времени, к 3:00 мск в США было выявлено 1,57 млн человек с коронавирусом.

Почти 300 тыс. пациентов вылечились от болезни. 94,6 тыс. человек умерли от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений. Лидером по числу летальных исходов остается штат Нью-Йорк — там погибли 28,7 тыс. человек.

На втором месте — соседний штат Нью-Джерси с 10,8 тыс. умершими. Третьим по количеству смертельных случаев является Массачусетс — там от COVID-19 умерли 6,1 тыс. человек.