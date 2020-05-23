Росгвардия показала видео задержания захватчика отделения банка в Москве

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая. Он заявил, что здание заминировано и потребовал руководство банка, сообщал источник РБК. Захватчик потребовал предоставить ему возможность встретиться с телеведущей Ольгой Бузовой. По данным источника, когда он заходил в здание, в отделении было шесть человек, однако потом с ним остался один клиент банка.

В московском главке МВД отметили, что мужчина приехал в столицу из другого российского региона. Источник сообщал РБК, что его зовут Алексей Барышников, ему 30 лет и он зоозащитник. Захватчика задержали. Московское управление СК возбудило уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).