Росгвардия показала видео задержания захватчика отделения банка в Москве
Главное управление Росгвардии по Москве показало видео задержания силовиками мужчины, который захватил заложников в столичном отделении Альфа-банка. Кадры поступили в РБК.
В первом ролике видно, как бойцы прижали подозреваемого к полу и надели на него наручники. Затем силовики его обыскали. На подбородке у задержанного была защитная маска. В видео также показано, что возле двери в помещение стоят еще три сотрудника Росгвардии, которые, видимо, подошли к заложнику.
В московском главке ведомства также показали ролик, на котором виден штурм здания, а также кадры из отделения Альфа-банка. В ролике также показан рюкзак задержанного, из которого вытащили личные вещи.