Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 71,88 (+0,96) Quote, 22 мая, 12:59
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 78,44 (+0,65) Quote, 22 мая, 12:59
Росгвардия показала видео задержания захватчика отделения банка в Москве Общество, 22:34 Доктор Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России Общество, 22:05 «Бавария» и «Айнтрахт» забили семь голов на двоих в чемпионате Германии Спорт, 21:58 В Петербурге два человека погибли при пожаре в многоэтажном доме Общество, 21:40 Кадыров обратился к мусульманам после сообщений о заражении COVID-19 Общество, 21:39 Игравший на Украине сербский футболист покончил жизнь самоубийством Спорт, 21:37 В Гидрометцентре назвали погоду в Москве аномально холодной Общество, 21:17 «Краснодар» объявил результаты теста футболистов на коронавирус Спорт, 21:09 В Петербурге от коронавируса умерла кардиолог больницы №26 Общество, 21:06 Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории Спорт, 20:26 В Киеве обнаружили тело депутата Рады с огнестрельным ранением Общество, 20:06 Захватчик отделения Альфа-банка в Москве задолжал 1,8 млн руб. Общество, 20:02 МЧС ликвидировало нефтяное пятно в акватории Москвы-реки Общество, 19:59 СМИ сообщили о судимости захватчика банка в центре Москвы Общество, 19:52
Общество ,  
0 

Росгвардия показала видео задержания захватчика отделения банка в Москве

Главное управление Росгвардии по Москве показало видео задержания силовиками мужчины, который захватил заложников в столичном отделении Альфа-банка. Кадры поступили в РБК.

В первом ролике видно, как бойцы прижали подозреваемого к полу и надели на него наручники. Затем силовики его обыскали. На подбородке у задержанного была защитная маска. В видео также показано, что возле двери в помещение стоят еще три сотрудника Росгвардии, которые, видимо, подошли к заложнику.

Видео: Росгвардия
Видео: Росгвардия

В московском главке ведомства также показали ролик, на котором виден штурм здания, а также кадры из отделения Альфа-банка. В ролике также показан рюкзак задержанного, из которого вытащили личные вещи.

Видео: Росгвардия
Видео: Росгвардия

Мужчина захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу днем 23 мая. Он заявил, что здание заминировано и потребовал руководство банка, сообщал источник РБК. Захватчик потребовал предоставить ему возможность встретиться с телеведущей Ольгой Бузовой. По данным источника, когда он заходил в здание, в отделении было шесть человек, однако потом с ним остался один клиент банка.

В московском главке МВД отметили, что мужчина приехал в столицу из другого российского региона. Источник сообщал РБК, что его зовут Алексей Барышников, ему 30 лет и он зоозащитник. Захватчика задержали. Московское управление СК возбудило уголовное дело по ст. 206 УК (захват заложника).

Теги: Росгвардия, заложники, видео, Москва, новости РБК
Материалы по теме
СК показал видео из захваченного отделения банка в Москве
Общество
Знакомые рассказали о захватчике Альфа-банка на Земляном Валу
Общество
Захватчик отделения Альфа-банка в Москве задолжал 1,8 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter