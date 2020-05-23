Доктор Мясников назвал число зараженных коронавирусом в России

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В России около 130 тыс. зараженных коронавирусом, сообщил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, болезнь обычно протекает от одной до двух недель, поэтому инфицированными на текущий день можно считать только тех, кто заразился максимум за последние 14 дней. Исключение составляют пациенты, которые болеют в тяжелой форме, а также те, кто находится в реанимации.

По его словам, за последние две недели заразились около 130 тыс. человек, однако, скорее всего, меньше, так как некоторые выздоравливают за неделю. Поэтому 200 тыс. человек из 335 тыс. инфицированных уже не болеют.

Мясников отметил, что у более половины пациентов, у которых выявляют коронавирус, нет симптомов, они контактировали с зараженными. Исходя из этого, больных с симптомами около 70 тыс., рассказал врач. Он сообщил, что тяжелое течение болезни фиксируют в среднем у 10% пациентов с симптомами, то есть у около 7 тыс. человек.