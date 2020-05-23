В Сети опубликовали видео сгоревшей церкви в Сергиевом Посаде

Видео: msk_today / VK

В Сети появился ролик с места пожара в деревне Взгляднево в Сергиево-Посадском районе, где сгорела деревянная церковь. Видео предоставили в главном управлении МЧС по Подмосковью, передает «Пятый канал».

На кадрах видно, что огонь охватил всю площадь церкви.

Пожар в деревне Взгляднево произошел утром 23 мая. Его площадь составила 400 кв. м. Никто не пострадал. В тушении приняли участие 28 человек и восемь единиц техники.