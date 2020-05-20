Совфед одобрил запрет избираться судимым за преступления средней тяжести

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Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, запрещающий лицам с судимостью по некоторым статьям средней тяжести участвовать в выборах в качестве кандидатов.

Документ ограничивает в правах быть избранными граждан, которые на момент выборов имеют неснятую или непогашенную судимость. Ограничение будет действовать в течение пяти лет после снятия или погашения судимости.

Сенатор Владимир Полетаев сообщил, что речь идет почти о 50 уголовных статьях: присвоение, растрата, мошенничество, реабилитация нацизма. В числе прочих закон запретит участвовать в выборах лицам, осужденным за нарушение порядка проведения массовых акций, публичные призывы, направленные на нарушение территориальной целостности и применение насилия в отношении представителей власти.

По мнению сенатора Андрея Клишаса, включение новых уголовных статей в список ограничивающих участие в выборах закономерно при политике роста роли органов публичной власти. Клишас напомнил, что до настоящего момента избираться не могли граждане, осужденные за тяжкие и особо тяжкие статьи.