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В Крыму назвали лицемерием отказ Украины участвовать во встрече Совбеза

Анастасия Гридчина
Анастасия Гридчина (Фото: Анастасия Гридчина / Facebook)

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ Украины участвовать в посвященной ситуации в республике встрече Совбеза ООН, которую инициировала Россия. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе», — сказала Гридчина.

Глава общины также отметила, что нет ничего удивительного в отказе украинской стороны от заседания. По ее словам, Киеву «не нужна правда о жизни крымчан», а необходимы политическая и финансовая выгоды.

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Гридчина выразила мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус. И заявила, что ему нужны профессионалы, которые будут отстаивать интересы государства, «а не память своих дедушек — немецких полицаев».

О том, что представители Украины отказались участвовать во встрече Совбеза ООН по ситуации в Крыму, сообщили в российском постпредстве. Заседание прошло 21 мая по «формуле Арриа», которая подразумевает, что в нем могут принять участие не только дипломаты, но и представители общественности и неправительственных организаций. Подобные заседания напрямую не относятся к мероприятиям Совбеза ООН. Встреча состоялась в видеоформате.

Дипломаты отметили, что хотели предоставить площадку для диалога между Киевом и представителями Крыма, которые впервые участвовали во встрече Совбеза. Помимо Украины от участия в заседании отказались представители США, Великобритании и Эстонии.

Теги: Украина, Крым, ООН
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