В Крыму назвали лицемерием отказ Украины участвовать во встрече Совбеза

Анастасия Гридчина (Фото: Анастасия Гридчина / Facebook)

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала лицемерием отказ Украины участвовать в посвященной ситуации в республике встрече Совбеза ООН, которую инициировала Россия. Об этом она сообщила «РИА Новости».

«Лицемерие и конъюнктурщина украинской власти в очередной раз показали себя во всей красе», — сказала Гридчина.

Глава общины также отметила, что нет ничего удивительного в отказе украинской стороны от заседания. По ее словам, Киеву «не нужна правда о жизни крымчан», а необходимы политическая и финансовая выгоды.

Гридчина выразила мнение, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо срочно обновить дипломатический корпус. И заявила, что ему нужны профессионалы, которые будут отстаивать интересы государства, «а не память своих дедушек — немецких полицаев».