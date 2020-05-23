В Химках взорвали банкомат Сбербанка

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва банкомата в Химках неизвестными, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. По предварительным данным, речь идет о банкомате Сбербанка, уточняет «РИА Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел 23 мая около 03:00 на улице Карла Маркса, 2. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ст. 158 (кража). Сколько денег было похищено, в ведомстве не уточнили.

«Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленников», — указали в главке.

В декабре прошлого года в Новой Москве неизвестные смогли похитить из банкомата почти 7,4 млн руб. Инцидент произошел в ночь на 24 декабря в городе Московский. Деньги похитили из банкомата ВТБ, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).