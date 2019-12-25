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В Новой Москве неизвестные украли из банкомата 7,4 млн руб.

В ночь на 24 декабря в городе Московский Новомосковского административного округа неизвестные ограбили банкомат, похитив почти 7,4 млн руб. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Об инциденте в полицию сообщил начальник отдела безопасности банка. Кража произошла в период с 02:21 до 02:29 по адресу ул. Радужная, 13.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, выяснили, что двое неизвестных неустановленным предметом повредили панель и сейфовые кассеты банкомата. Они похитили 7,397 млн руб., после чего скрылись.

МВД возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В пресс-службе ВТБ РБК подтвердили инцидент с одним из своих банкоматов в городе Московском. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Служба безопасности ВТБ взаимодействует с правоохранительными органами по данному вопросу», — заявили в банке.

Осенью неизвестный злоумышленник вскрыл банкомат на улице Бутырской в Москве. Инцидент произошел рано утром 30 сентября. Из банкомата «Кредит Европа Банка» была похищена наличность в размере не более 500 тыс. руб.

Теги: новости РБК, ограбление, Москва, банкомат
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