В Новой Москве неизвестные украли из банкомата 7,4 млн руб.

В ночь на 24 декабря в городе Московский Новомосковского административного округа неизвестные ограбили банкомат, похитив почти 7,4 млн руб. Об этом РБК рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Об инциденте в полицию сообщил начальник отдела безопасности банка. Кража произошла в период с 02:21 до 02:29 по адресу ул. Радужная, 13.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место преступления, выяснили, что двое неизвестных неустановленным предметом повредили панель и сейфовые кассеты банкомата. Они похитили 7,397 млн руб., после чего скрылись.

МВД возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

В пресс-службе ВТБ РБК подтвердили инцидент с одним из своих банкоматов в городе Московском. «По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Служба безопасности ВТБ взаимодействует с правоохранительными органами по данному вопросу», — заявили в банке.