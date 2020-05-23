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В Московском зоопарке умер переживший Вторую мировую аллигатор Сатурн

Сатурн
Сатурн (Фото: moscow_zoo / VK)

В Московском зоопарке умер 84-летний миссисипский аллигатор по кличке Сатурн, которого подарили СССР британские солдаты после Второй мировой войны. Об этом сообщается в Intagram-аккаунте зоопарка.

Аллигатор был долгожителем по сравнению со своими дикими сородичами. «В дикой природе продолжительность жизни представителей этого вида — 30–50 лет», — отмечается в сообщении.

Зоопарк рассказал, что аллигатор родился в 1936 году в США и почти сразу был доставлен в Берлинский зоопарк. Во время бомбардировки города в ноябре 1943-го он сбежал, и не известно, где провел следующие три года.

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Фото: Jim Fitzgerald / AP

В 1946 году животное нашли солдаты армии Великобритании и передали СССР. В июле того же года аллигатор прибыл в Москву, где у него появилась собственная легенда. «Родился миф о том, что он якобы был в коллекции Гитлера, а не в Берлинском зоопарке», — говорится в сообщении.

Аллигатор прожил в Московском зоопарке 74 года. «Память Сатурна будет увековечена в Дарвиновском музее», — уточнили в зоопарке.

Теги: Московский зоопарк, аллигатор
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