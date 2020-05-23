На поминках в Ленинградской области произошел конфликт со стрельбой

Фото: Никита Попов / РБК

На поминках в Ленинградской области между родственниками произошел конфликт из-за наследства, во время которого 58-летний мужчина выстрелил в другого присутствующего из ружья. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полиция уточнила, что инцидент произошел поздно вечером 22 мая в деревне Камышовка Выборгского района. В полицию обратился тот, в кого стреляли, 60-летний житель Ивановской области. Сотрудники МВД установили, что он приехал в регион на похороны своей матери, где и случился конфликт.

Ссора произошла между потерпевшим и мужем его сестры. Последний выстрелил в сторону заявителя из своего ружья, но не попал, в результате никто не пострадал.

По данным полиции, причиной конфликта стал вопрос раздела наследства умершей.