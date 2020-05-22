На Украине мужчина застрелил семь человек из охотничьего ружья

Фото: anton.gerashchenko.7 / Facebook

На Украине охотник расстрелял семерых человек, которые приехали на рыбалку в Житомирской области. Об этом заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко написал на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 мая. Геращенко указал, что убийство произошло на берегу пруда неподалеку от села Новоселица Попельнянского района, куда приехала на рыбалку компания отдыхающих из Киева.

По данным следствия, на рыбалке были девять человек, включая арендатора, профессионального охотника, гражданина 1962 года рождения. После совместного застолья и распития спиртного шестеро рыбаков ушли спать, а двое продолжили выпивать с арендатором. Около часа ночи охотник «на почве внезапно возникших неприязненных отношений» начал расстреливать отдыхающих из своего ружья марки «ИЖ».

«Сначала он убил двоих, что оставались рядом с ним. Затем начал расстреливать шестерых спящих. Всего он успел расстрелять семерых человек», — написал Геращенко. По его словам, только один успел убежать в ближайшее село, откуда вызвал полицию.