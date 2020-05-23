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Власти Нью-Йорка разрешили жителям собираться группами до десяти человек

Власти штата Нью-Йорк ослабили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, и разрешили жителям собираться группами до десяти человек. Соответствующее распоряжение губернатора штата Эндрю Куомо опубликовано на его сайте.

Ранее власти разрешали собираться в количестве до десяти человек только для проведения религиозных церемоний и мероприятий по случаю Дня поминовения (25 мая). Теперь действие указа распространяется на любые мероприятия с участием такого количества людей. При этом жители обязаны соблюдать социальную дистанцию.

Власти штата Нью-Йорк разрешили заключать браки дистанционно
Общество
Фото: Стрингер / РИА Новости

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 95,9 тыс. человек. В Нью-Йорке насчитывается 358 тыс. случаев заболевания, скончались 28,8 тыс. человек, более 63 тыс. выздоровели.

В апреле власти Нью-Йорка разрешили удаленно заключать браки. Таким образом, госслужащие получили право проводить церемонии бракосочетания посредством видеоконференций, а молодожены — получать свидетельство о браке дистанционно.
 

Теги: Нью-Йорк, США, коронавирус
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