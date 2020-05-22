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На северо-западе Москвы нашли голову мужчины в мусорном пакете

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Голову мужчины обнаружили в мусорном пакете в лесополосе в районе Планерной улицы на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК России.

По факту убийства столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить, кто может быть причастен к убийству.

Назначены экспертизы, в ходе которых специалистам предстоит определить возраст погибшего.

Теги: Москва, Следственный комитет по Москве, уголовное дело
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