На северо-западе Москвы нашли голову мужчины в мусорном пакете

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Голову мужчины обнаружили в мусорном пакете в лесополосе в районе Планерной улицы на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного главка СК России.

По факту убийства столичные следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).

Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, а также установить, кто может быть причастен к убийству.

Назначены экспертизы, в ходе которых специалистам предстоит определить возраст погибшего.