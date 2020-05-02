СК начал проверку после обнаружения тел двух детей у дома в центре Москвы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Следователи начали проверку после обнаружения тел двух малолетних детей в Таганском районе Москвы. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по городу.

По данным следствия, тела двух мальчиков в Таганском районе нашли 2 мая рядом с жилым домом. На их теле были травмы, «характерные при падении с высоты», говорится в сообщении.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Следователи и криминалисты осматривают место случившегося и устанавливают обстоятельства смерти детей.

Ранее 2 мая следователи организовали проверку из-за обнаружения тела новорожденного младенца в Подольске. Ребенка нашли в ведре за одним из гаражей накануне, оно было накрыто покрывалом.