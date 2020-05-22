Обвиняемого в мошенничестве экс-главу НПО «Космос» отпустили из СИЗО

Сергей Собянин и президент НПО «Космос» Андрей Черняков (слева направо) во время запуска первой очереди Алабяно-Балтийского тоннеля (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд руб., освободили из следственного изолятора с связи с истечением максимального срока содержания под стражей. Об этом сообщил РБК адвокат Чернякова Руслан Коблев.

По его словам, такое решение связано с «принципиальной позицией уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова», который недавно направил генпрокурору России Александру Буксману обращение в защиту Чернякова.

В частности, как отметил Коблев, речь идет об истечении срока давности преследования по одному из вменяемых Чернякову преступлению — невыплате заработной платы (ст. 145.1 УК). Помимо этого, Чернякову инкриминируют мошенничество (ст. 159 УК) и мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК).

По версии следствия, в 2011 году Черняков заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России между администрацией города Звенигород Московской области и НП «Национальный союз ветеранов дзюдо». По контракту на счета НПО «Космос», возглавляемого Черняковым, пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными.

Кроме того, следствие считает, что в период с 2011 по 2012 год Черняков похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Данные деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта. В частности, речь идет о строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.