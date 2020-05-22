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Обвиняемого в мошенничестве экс-главу НПО «Космос» отпустили из СИЗО

Сергей Собянин и президент НПО «Космос» Андрей Черняков (слева направо) во время запуска первой очереди Алабяно-Балтийского тоннеля
Сергей Собянин и президент НПО «Космос» Андрей Черняков (слева направо) во время запуска первой очереди Алабяно-Балтийского тоннеля (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Бывшего руководителя НПО «Космос» Андрея Чернякова, обвиняемого в мошенничестве почти на 17 млрд руб., освободили из следственного изолятора с связи с истечением максимального срока содержания под стражей. Об этом сообщил РБК адвокат Чернякова Руслан Коблев.

По его словам, такое решение связано с «принципиальной позицией уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова», который недавно направил генпрокурору России Александру Буксману обращение в защиту Чернякова.

В частности, как отметил Коблев, речь идет об истечении срока давности преследования по одному из вменяемых Чернякову преступлению — невыплате заработной платы (ст. 145.1 УК). Помимо этого, Чернякову инкриминируют мошенничество (ст. 159 УК) и мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК).

По версии следствия, в 2011 году Черняков заключил соглашение на строительство комплекса Академии дзюдо России между администрацией города Звенигород Московской области и НП «Национальный союз ветеранов дзюдо». По контракту на счета НПО «Космос», возглавляемого Черняковым, пришло более 28 млн руб., однако работы по строительству спортивной академии завершены в итоге не были, а акты о приемке выполненных работ оказались поддельными.

Кроме того, следствие считает, что в период с 2011 по 2012 год Черняков похитил у Банка Москвы 14 млрд руб. Данные деньги были выделены компании НПО «Космос» в качестве целевого кредита на пополнение оборотных средств при выполнении государственного контракта. В частности, речь идет о строительстве Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве.

Черняков также обвинялся в махинациях с зарплатами своих сотрудников, общая задолженность перед которыми превысила 183 млн руб. Следователи установили, что в период с 2013 по 2014 год Черняков похитил со счетов НПО «Космос» более 2,885 млрд руб. и перевел их на расчетные счета аффилированных предприятий. Средства использовались якобы в счет погашения задолженности по поставке товаров и выполненных работ.

По словам уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова, несколько дней назад он обратился к первому заместителю генерального прокурора Александру Буксману с ходатайством об изменении меры пресечения для Чернякова. «Черняков — предприниматель, несмотря на то, что следствие считает иначе. Хорошо, что процессуальная норма наконец-то соблюдена», — сказал Титов журналистам.

По его словам, вызывает сомнение не только мера пресечения, но и «фактура обвинения». «При строительстве комплекса Академии дзюдо Черняков вложил в стройку более 900 млн руб., а вот городская администрация не выполнила свои обязательства по подведению электросетей к объекту. Сумма причиненного ущерба несопоставима с объемом выполненных работ», — сказал он.

Экс-главу «Космоса» выдали России по делу о мошенничестве на 17 млрд руб.
Общество
Андрей Черняков

Титов также указал, что «НПО «Космос» уже несколько лет проходит процедуру банкротства и представители АКБ «Банк Москвы» об этом «доподлинно» знали. «В ходе банкротства банк не воспользовался своими правами кредитора и не пытался оспаривать те сделки, которые затем легли в основу уголовного дела», — пояснил Титов.

Как ранее писала газета «Коммерсантъ», Черняков выехал из России в Великобританию, где ему и его супруге грозило тюремное заключение из-за того, что они не раскрыли активы. Черняков бежал оттуда в Германию, а затем — в Польшу, чтобы потом вылететь в Киев. Однако Москва объявила его в международный розыск, и его задержали в аэропорту Варшавы. В ноябре 2019 года Чернякова экстрадировали из Польши в Россию.

Теги: НПО «Космос», СИЗО, мошенничество
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