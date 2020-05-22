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Путин сообщил о своих просьбах из-за пациентов больницы № 52 в Москве

Марьяна Лысенко
Марьяна Лысенко (Фото: 52gkb.ru)

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране рассказал, что по его просьбе врачи городской клинической больницы № 52 «отдельно» занимались некоторыми пациентами с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Там по моей просьбе мои коллеги из правительства, в том числе и Голикова Татьяна Алексеевна (вице-премьер. — РБК), некоторыми вашими пациентами занимались отдельно, наводили справки о них. Знаю, как вы профессионально и с душой ко всему этому относитесь, большое спасибо», — обратился Путин к главному врачу медучреждения Марьяне Лысенко.

По словам Путина, это очень крупное медицинское учреждение, где на лечении находится большое количество людей, а врачи выполняют работу высокопрофессионально.

Президент также упомянул, что в этой больнице от коронавируса лечился министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев. По словам Путина, министр отзывался о сотрудниках этой больницы «без всякого преувеличения, с восхищением».

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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

О заражении коронавирусной инфекцией COVID-19 главы Минстроя Владимира Якушева стало известно 1 мая. Коронавирусом также заразился один из его заместителей — Дмитрий Волков.

Исполняющим обязанности министра строительства и ЖКХ России был назначен Никита Стасишин.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Москва, больница, коронавирус, Владимир Путин, пациенты
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